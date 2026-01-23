La reunion dei CSI pesa più di tante altre Con loro torna un’idea

I C.S.I. tornano a riunirsi, richiamando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La loro reunion rappresenta un momento importante per la scena musicale italiana, portando con sé un’idea che va oltre la semplice presenza in scena. Un ritorno che stimola riflessioni sul valore duraturo di un progetto artistico, senza clamori o esagerazioni, ma con la sobrietà di chi valorizza la propria storia.

È ufficiale: i C.S.I. tornano insieme. E la cosa interessante non è nemmeno la reunion in sé, né il solito carico di polemiche preventive che l’accompagna. Quelle arrivano sempre puntuali: nostalgia, soldi, incoerenze politiche, passato che non passa. Tutto già sentito. Tutto prevedibile. E in fondo anche irrilevante. Perché il ritorno dei C.S.I. non riguarda il passato da rimettere in scena, ma il tempo che siamo diventati. Riguarda una generazione che oggi si ritrova adulta, spesso stanca, con addosso il proprio carico di disillusione, e che all’improvviso viene rimandata a un momento in cui la musica non era solo intrattenimento, ma un linguaggio condiviso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La reunion dei C.S.I. pesa più di tante altre. Con loro torna un'idea

