Rinunciano all’esame a loro insaputa Così gli ospedali raggirano i pazienti

In alcuni casi, i pazienti si trovano a perdere l’opportunità di sostenere gli esami di cui hanno bisogno, spesso senza rendersene conto. Questa situazione si verifica anche presso i servizi sanitari pubblici, dove alcuni pratiche poco trasparenti al CUP possono ostacolare l’accesso alle cure. È importante conoscere i propri diritti e le procedure corrette per evitare che situazioni simili compromettano la salute e il benessere di chi ha bisogno.

Un ragazzo con un problema all'occhio, un uomo con i polmoni compromessi, un'anziana fratturata: al Cup si cerca di fregare chiunque. C'è bisogno di un «no» a verbale per truccare le statistiche sulle liste di attesa. Il dolore pulsa nell'avambraccio di Maria come un martello pneumatico che non conosce sosta. È il 10 dicembre 2025 e siamo in fila davanti allo sportello del Cup di Avellino, circondati da quell'odore stantio di disinfettante e rassegnazione che impregna le sale d'attesa della sanità pubblica. Maria ha 82 anni e una frattura scomposta rimediata giocando con i nipoti, un incidente banale che, però, ha urgente bisogno di cure.

