Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini torna al successo passando in quel di Pontedera

L'Oleificio Fiorentini ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro Pontedera, con il punteggio di 69-60. La partita, valida per la Serie B femminile di basket, ha visto protagoniste le giocatrici delle due squadre, con un risultato che conferma la crescita e la determinazione della squadra ospite. Di seguito i dettagli e le statistiche dei singoli giocatori.

PONTEDERA 60 OLEIFICIO TOSCANI 69 PONTEDERA: Cieminska 15, Marassi 9, Gabrini 2, Marsini ne, Puccini 9, Filippi 2, Rossi ne, Daddi, Preziuso 2, Capozio ne, Santini 10, Salvadori 11. Allenatore Biagi. COSTONE: Samokhvalova 19, Miccoli 12, Casini, Bonaccini G., Pierucci 2, Bonaccini V. 10, Nanni 4, Sabia 4, Campoli ne, Uggen 18. Allenatore Fattorini. Arbitri: Giachi, Putaggio. Parziali: 11-19, 32-32, 50-47. PONTEDERA – L'Oleificio Toscani torna alla vittoria passando sul parquet di Pontedera per 69-60. Vittoria importante per il Costone che ritrova la vittoria, la prima del girone di ritorno, alimentando le proprie ambizioni di lottare per un posto nei playoff.

