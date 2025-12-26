Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo ed una donna sono rimasti feriti a seguito di un incidente stradale verificatosi in via Aldo Moro nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano. I feriti sono una 82enne ed un 74enne ed entrambi sono stati trasportati in ospedale. Il sinistro ha coinvolto una Subaru, una Polo ed un altra autovettura che era in sosta. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato e i Vigili Urbani per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Due feriti dopo uno scontro tra auto in via Aldo Moro

