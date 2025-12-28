Prosegue a gonfie vele la regular season dell’NBA 2025-2026. Nella notte italiana, sono andate in scena altre nove partite della lega più importante del mondo. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori prestazioni. Nella serata italiana di ieri i Sacramento Kings (8-23) hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks (12-21) per 113-107. Non bastano a Dallas i 23 punti di Flagg mentre tra le fila dei Kings si rivede Westbrook che chiude con 21 punti. Successo esterno per i Phoenix Suns (18-13) che superano i New Orleans Pelicans (8-25), fanalino di coda ad Ovest, per 114-123. Terza vittoria consecutiva per i Suns che trovano in Booker (20 punti) il miglior realizzatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 dicembre): sconfitte per Spurs e Nuggets, non sbagliano i New York Knicks

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (4 dicembre): Jamal Murray ne fa 52 e trascina i Nuggets, vincono anche Bucks e Spurs. Bene anche Clippers e Knicks

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (29 novembre): Doncic e Reaves trascinano i Lakers, vincono anche Knicks e Thunder. Nuggets ko contro gli Spurs

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

NBA, risultati della notte: Doncic trascina i Lakers, Rockets e Pistons cadono all'OT; NBA, i risultati della notte (24 dicembre): pioggia di emozioni e grandi prestazioni nella vigilia di Natale; I Clippers battono i Lakers, Houston e Boston ok; Chicago riparte con White e Giddey, Cleveland a terra.

NBA, i risultati della notte (28 dicembre): sconfitte per Spurs e Nuggets, non sbagliano i New York Knicks - Nella notte italiana, sono andate in scena altre nove partite della lega più importante del ... oasport.it