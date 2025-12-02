Basket - Serie DR1 maschile | turno infrasettimanale La Libertas domani ad Avenza Sfida al temibile Carrara Legends
La Libertas capolista torna di nuovo sul parquet nel turno infrasettimanale e lo farà domani sera, alle 21, al " Palaavenza ", dove affronterà Carrara Legends. I biancorossi di Piochi arrivano dal successo interno contro la BNV Juve Pontedera e vogliono presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di sabato prossimo, quando, al "Palatagliate", ci sarà il big-match di giornata regolare, contro l’altra capolista, Gea Grosseto. Intanto, però, domani arriverà Carrara Legends di coach Gugliemo Rossi che, nell’ultimo incontro sabato scorso, ha perso sul parquet di Donoratico, al termine di un match che aveva visti partire bene il team carrarese e chiudere il primo quarto in vantaggio; ma, poi, si è dovuto arrendere ad un Donoratico che, negli altri tre quarti, è riuscito a passare in vantaggio e a condurre il match fino alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
