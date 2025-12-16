Il Milan rafforza il legame con la Repubblica Democratica del Congo | i progetti

In vista dell'ultima partita stagionale a San Siro, il Milan rafforza i legami con la Repubblica Democratica del Congo attraverso una visita di una delegazione locale. L'incontro ha evidenziato i progetti in corso e le iniziative che mirano a consolidare i rapporti tra il club e la comunità congolese, sottolineando l'importanza della collaborazione internazionale e dello sviluppo sociale.

© Pianetamilan.it - Il Milan rafforza il legame con la Repubblica Democratica del Congo: i progetti In vista dell'ultima partita a San Siro del Milan, è stata presente una delegazione della Repubblica Democratica del Congo: i progetti in ballo.

