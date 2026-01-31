‘Bari tra le 4 Corti d’Appello in Italia ad aver rispettato obiettivi Pnrr’

La Corte d’Appello di Bari si distingue in Italia, una delle quattro a rispettare gli obiettivi del Pnrr nei tempi stabiliti. La notizia arriva in un momento in cui molte istituzioni faticano a rispettare le scadenze, e Bari si conferma esempio di efficienza e impegno.

La Corte d’Appello di Bari si è distinta tra le quattro corti d’Appello italiane che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) entro i termini previsti. Il risultato, ottenuto nel triennio 2021-2023, rappresenta un’importante conferma del ruolo strategico del sistema giudiziario nel supporto agli obiettivi di modernizzazione del Paese. Il dato emerge da un’analisi interna al Ministero della Giustizia, che ha monitorato l’efficienza dei vari tribunali e corti d’Appello nell’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr, in particolare quelli legati alla digitalizzazione, al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e all’ottimizzazione dei processi interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

