Trasformazione digitale primato per il Comune di Bagnara | primo in Italia ad aver concluso i progetti Pnrr

Ravennatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bagnara di Romagna risulta essere il primo in Italia ad aver completato i propri progetti realizzati grazie ai fondi Pnrr dedicati alla trasformazione digitale. Gli altri Comuni dell'Unione della Bassa Romagna hanno fatto immediatamente seguito nella conclusione dei progetti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

