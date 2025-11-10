Trasformazione digitale primato per il Comune di Bagnara | primo in Italia ad aver concluso i progetti Pnrr

Il Comune di Bagnara di Romagna risulta essere il primo in Italia ad aver completato i propri progetti realizzati grazie ai fondi Pnrr dedicati alla trasformazione digitale. Gli altri Comuni dell'Unione della Bassa Romagna hanno fatto immediatamente seguito nella conclusione dei progetti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La Sardegna ha compiuto un passo importante verso la trasformazione digitale della sanità regionale, con l’attivazione del servizio di notifica automatica degli eventi relativi al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), - Non fermarti al titolo - clicca e leggi la notizi - facebook.com Vai su Facebook

Bassa Romagna: il Comune di Bagnara di Romagna primo in Italia ad aver completato i progetti Pnrr sulla trasformazione digitale - Il Comune di Bagnara di Romagna risulta essere il primo in Italia ad aver completato i propri progetti realizzati grazie ai fondi Pnrr dedicati alla trasformazione digitale. Lo riporta ravennawebtv.it

Italgas: verso il primato europeo con trasformazione digitale e acquisizione di 2iRete Gas - Italgas si prepara a diventare un "gigante europeo" a servizio delle infrastrutture energetiche del Paese per risolvere "in modo pragmatico e non ideologico" il trilemma dell'energia. Segnala quotidiano.net

Angelo Moricca:«Servizi pubblici e bonus: la trasformazione digitale adesso si mette in PARI» - Nasce una nuova piattaforma tecnologica per permettere ai cittadini di riscattare in modo più semplice e veloce bonus e prestazioni di sostegno. Lo riporta ilmattino.it