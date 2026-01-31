Palazzina crolla dopo un'esplosione nel Barese | si cercano feriti e dispersi sotto le macerie

Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato questa mattina dopo un’esplosione. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno cercando persone ferite o disperse sotto le macerie. La strada è stata evacuata e le operazioni sono in corso. Nessuna conferma al momento sul numero di vittime.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. La probabile causa dell'esplosione potrebbe essere una bombola di gas.

