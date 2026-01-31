È morta ieri nell’ospedale “Di Venere” di Bari un’anziana donna malata terminale. Il figlio aveva staccato i dispositivi che la tenevano in vita circa un mese e mezzo fa, il 15 dicembre, mentre lei era ancora a casa in condizioni gravissime. La donna, che si trovava in coma, non ce l’ha fatta. La vicenda ha suscitato molte polemiche e ora si aspetta il riscontro delle indagini.

La donna è morta ieri nell’ospedale “Di Venere” di Bari. Un mese e mezzo fa, il 15 dicembre, quando l’anziana in gravi condizioni era a letto in casa, il figlio convivente fu sorpreso averle distaccato dispositivi che l’avrebbero mantenuta in vita. Era malata oncologica terminale. Fu un’infermiera dell’assistenza domiciliare integrata ad accorgersi dei dispositivi disattivati. Il 46enne è ai domiciliari. Per l’anziana venne disposto il trasporto al “Di Venere”. Il figlio, al momento dell’arresto, disse “mi rivolgo alla volontà di Dio”. L'articolo Bari: morta l’anziana alla quale il figlio aveva distaccato dispositivi vitali Era malata terminale, decesso nell'ospedale "Di Venere" proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

