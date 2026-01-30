È morta in ospedale la donna di 76 anni di Bari, a cui il figlio aveva staccato i macchinari salvavita. La donna era ricoverata dal 15 dicembre, e il figlio di 48 anni ora si trova in arresto. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità.

Morta la donna a cui il figlio aveva staccato i macchinari salvavita. È deceduta in ospedale la donna barese di 76 anni ricoverata dallo scorso 15 dicembre dopo che il figlio, di 48 anni, aveva staccato le apparecchiature mediche che la tenevano in vita. La donna era da tempo allettata a causa di una grave malattia oncologica, e per sopravvivere aveva bisogno di una serie di apparecchiature che, quel giorno, il figlio decise di staccare. I fatti L'uomo è ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio, ma non è escluso - qualora dovesse essere accertato il collegamento tra le sue condotte e la morte della donna - che l'accusa nei suoi confronti possa cambiare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, morta in ospedale la donna a cui il figlio aveva staccato i macchinari salvavita: l'uomo agli arresti

Approfondimenti su Bari Morta

Un episodio drammatico scuote Bari: una donna malata, ricoverata in ospedale, è morta poco dopo che suo figlio ha staccato i macchinari che la tenevano in vita.

Luciana Cat-Berro non ce l’ha fatta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bari Morta

Argomenti discussi: Da due anni in coma dopo il parto e tre interventi: otto indagati; Neonato di 28 giorni morto in ospedale: indagine per omicidio colposo, cinque medici sotto accusa a Bari; Carambola tra auto, poi il frontale contro il bus: i fidanzatini Gianvito e Denise muoiono intrappolati tra le lamiere; Taranto, ustionato dall'acqua bollente, il tragico incidente in casa: muore bimbo di 10 mesi. Era in coma da novembre.

Morta a Bari la donna a cui il figlio aveva staccato i macchinari salvavitaÈ morta in ospedale la donna barese di 76 anni ricoverata dallo scorso 15 dicembre dopo che il figlio, di 48 anni, aveva staccato le apparecchiature mediche che la tenevano in vita. (ANSA) ... ansa.it

Figlio stacca macchinari da madre malata, la donna è morta in ospedale a BariSull'episodio indaga la Procura del capoluogo pugliese. Il 47enne era stato collocato agli arresti domiciliari ... baritoday.it

Il caso a Bari: dopo un mese e mezzo di ricovero la 76enne, in condizioni gravissime per una patologia oncologica, è morta. Il professionista di 48 anni fermato per tentato omicidio aveva spiegato di non volerla più far soffrire, ora la sua posizione rischia di ag facebook