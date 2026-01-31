Esplosione ad Adelfia crollata una palazzina | si cercano persone sotto le macerie

Un’esplosione ha travolto una palazzina ad Adelfia, nel Barese. L’edificio è crollato al piano terra di via Oberdan poco dopo le 13. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e forze dell’ordine, mentre si cercano eventuali persone rimaste sotto le macerie. La zona è stata evacuata e si attendono aggiornamenti sulle vittime.

Una esplosione è avvenuta poco dopo le ore 13 ad Adelfia, nel Barese: è crollato un edificio al piano terra di via Oberdan. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere l'incendio e cercare eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Sul posto ci sono anche i carabinieri. A provocare l'esplosione, secondo una prima ricostruzione, una fuoriuscita da una bombola di gas.

