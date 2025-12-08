Sgominata banda specializzata in furti in autogrill

Monzatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita con l'arresto l'avventura della 'banda dell'autogrill', specializzata in furti nelle aree di servizio. Come riporta il Corriere della Sera, il trio è stato arrestato venerdì 5 dicembre sulla A4 Milano-Bergamo nella stazione di Brianza Sud, all'altezza di Caponago.Chi eranoLa loro auto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

