Assalti agli sportelli automatici a colpi di esplosivi | scacco a una banda di giovani

I carabinieri di Cerignola hanno arrestato cinque giovani tra i 20 e i 26 anni. Sono accusati di aver preso di mira gli sportelli automatici, usando esplosivi per svaligiarli. Gli agenti hanno eseguito un fermo deciso dalla procura di Foggia, chiudendo così un’operazione che aveva come obiettivo questa banda di ladri.

Le contestazioni riguardano cinque assalti a sportelli Atm di istituti bancari e uffici postali compiuti, tra settembre e ottobre, nelle province di Foggia, Taranto, Lecce, Benevento e Macerata. I destinatari dei provvedimenti odierni sono considerati parte integrante di una banda accuratamente articolata per ruoli e competenze con base logistica a Borgo Mezzanone e caratterizzata da una spiccata propensione all'uso della tecnica della "marmotta" che prevede l'inserimento nella fessura di un Atm di un ordigno di piccole dimensioni ma di potenza sufficiente a scardinare il dispositivo e aprire la cassaforte dove sono depositate le banconote.

