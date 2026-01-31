Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla strada, dopo essere stato fatto scendere dal bus di linea tra Calalzo e Cortina d’Ampezzo. La mamma racconta che il bambino ha camminato circa sei chilometri sotto la neve prima di tornare a casa. La vicenda ha provocato sconcerto e preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità stanno verificando cosa sia successo realmente.

Un bambino di 11 anni è stato abbandonato a piedi su una strada innevata dopo essere stato espulso da un bus di linea che collega Calalzo a Cortina d’Ampezzo. L’episodio è avvenuto lunedì 29 gennaio 2026, in una zona montana della provincia di Belluno, in un tratto della rete Dolomiti Bus. Il ragazzo, che abita a Vodo di Cadore, non aveva il biglietto “olimpico” da 10 euro richiesto per la tratta, e l’autista lo ha fatto scendere a bordo strada, nonostante le condizioni climatiche estreme. Il minore ha camminato per circa sei chilometri in mezzo alla neve, con temperature sotto lo zero, fino a raggiungere la propria abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus, la mamma: «Ha camminato 6 chilometri sotto la neve. Quando

Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus: aperta un'inchiesta, sospeso l'autista

