Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus sotto la neve hanno influito il fattore Ingiustizia Ottusità e Ice sicuramente non l' Umanità

Martedì scorso, un bambino di 11 anni è stato lasciato giù dal bus sotto la neve, mentre l’autobus partiva senza di lui. La scena si è ripetuta come un’ingiustizia, in un mix di ottusità e freddo, con il fattore Ice che ha reso tutto ancora più difficile. Nessuno si è fermato, nessuno ha preso in mano la situazione. Il ragazzino ha dovuto aspettare da solo, sotto la neve, senza aiuto, mentre il bus proseguiva il suo percorso senza di lui.

Martedì scorso, all'uscita da scuola, un undicenne sale sull'autobus Calalzo-Cortina che dovrebbe riportarlo a casa. Stacca dal carnet un biglietto da 2,50 euro, ma l'autista gli spiega che la nuova tariffa olimpica è di 10 euro

