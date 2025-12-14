Mattarella | Dura condanna a terrorismo e antisemitismo

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso una dura condanna per il terrorismo e l'antisemitismo, sottolineando la gravità di tali minacce. Nel suo intervento, ha anche commentato le recenti notizie sulla sparatoria avvenuta sulla spiaggia di Bondi a Sydney, manifestando sgomento e solidarietà. La sua dichiarazione evidenzia l'importanza di condannare fermamente ogni forma di violenza e odio.

