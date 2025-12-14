Mattarella | Dura condanna a terrorismo e antisemitismo

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso una dura condanna per il terrorismo e l'antisemitismo, sottolineando la gravità di tali minacce. Nel suo intervento, ha anche commentato le recenti notizie sulla sparatoria avvenuta sulla spiaggia di Bondi a Sydney, manifestando sgomento e solidarietà. La sua dichiarazione evidenzia l'importanza di condannare fermamente ogni forma di violenza e odio.

"Ho appreso con sgomento le tragiche notizie riguardanti la sparatoria presso la spiaggia di Bondi a Sydney. In questi momenti di profonda tristezza, a nome della Repubblica Italiana, desidero esprimere sentite condoglianze e massima vicinanza alle famiglie delle vittime.Il pensiero di tutti gli italiani, e mio personale, e' altresi' rivolto ai feriti, ai quali auguro un pronto e pieno ristabilimento. Quali che siano le causali e le responsabilità di questo vile attentato, rinnovo le piu' dure espressioni di condanna contro gli ignobili atti di terrorismo, le ripugnanti manifestazioni e forme di antisemitismo, ogni espressione di fanatica violenza alimentata da odio etnico o religioso". Iltempo.it

