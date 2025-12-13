Beccato con cocaina hashish e metadone | scatta l' arresto

Un uomo, identificato come V.A., è stato arrestato dai carabinieri a Pontecagnano Faiano per aver trovato in suo possesso cocaina, hashish e metadone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo fermo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un uomo, V.A le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Pontecagnano Faiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitzNel corso di una perquisizione, infatti, è stato trovato in possesso di circa 480 grammi di hashish e marijuana, ma anche di quattro flaconi di. Salernotoday.it Santa Marinella, beccato con hashish e cocaina in casa: pusher in manette - Santa Marinella, 11 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni a seguito di un’attività di controllo seguita da una perquisizione ... ilfaroonline.it

Gli mancavano 7 giorni alla fine della sorveglianza: beccato in casa con hashish e cocaina - Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Monza hanno arrestato, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano di ... ilgiorno.it

Beccato con la cocaina in strada a Scampia, pusher in manette - https://nap.li/fmiQ - facebook.com facebook

Beccati sull'A2 con 19 dosi di cocaina: 2 arresti a Battipaglia salernotoday.it/cronaca/spacci… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… x.com

© Salernotoday.it - Beccato con cocaina, hashish e metadone: scatta l'arresto

Un ragazzo che arriva da Lisbona trasporta droga nel poggiatesta | Stop Border Control Fiumicino

Video Un ragazzo che arriva da Lisbona trasporta droga nel poggiatesta | Stop Border Control Fiumicino Video Un ragazzo che arriva da Lisbona trasporta droga nel poggiatesta | Stop Border Control Fiumicino