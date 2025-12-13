Pontecagnano beccato con cocaina e hashish | scatta l’arresto

A Pontecagnano Faiano, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di cocaina e hashish a fini di spaccio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo, evidenziando ancora una volta le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo, identificato con le iniziali V.A., è stato arrestato dai carabinieri a Pontecagnano Faiano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto complessivamente circa 480 grammi tra hashish e marijuana, oltre a quattro flaconi di metadone e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Al termine delle operazioni di identificazione, l’uomo è stato tratto in arresto, mentre lo stupefacente e il materiale sequestrato sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Anteprima24.it

