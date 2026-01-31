Avellino tra campo e mercato | vigilia intensa verso il Cesena

Questa mattina, nello stadio di Avellino, i tifosi aspettano con ansia la partita contro il Cesena, in programma alle 15. Nel frattempo, la società lavora anche sul mercato, cercando di rinforzare la squadra senza fare troppo rumore. La giornata si presenta intensa, tra l’adrenalina del campo e le trattative che proseguono in silenzio.

Tempo di lettura: 2 minuti Calcio d’inizio fissato alle 15 per la sfida casalinga contro il Cesena, ma in casa Avellino l’attesa della partita si intreccia con un mercato che continua a muoversi, anche lontano dai riflettori. Sul fronte delle operazioni, i biancoverdi hanno sistemato il ritorno di Sgarbi: il jolly offensivo altoatesino, già apprezzato nella sua prima esperienza all’ombra del Partenio-Lombardi, rientrerà dal Pescara per fine prestito. Il Napoli, proprietario del cartellino, ha aperto a un nuovo trasferimento temporaneo, permettendo così all’Avellino di riabbracciare un profilo duttile, capace di agire sia da attaccante sia da esterno a tutta fascia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’Avellino si prepara alla sfida contro il Cesena, con attenzione alle scelte di mercato e alla gestione della squadra.

