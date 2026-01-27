Avellino al bivio | tra Cesena e mercato scelte che pesano

L’Avellino si prepara alla sfida contro il Cesena, con attenzione alle scelte di mercato e alla gestione della squadra. La presenza della dirigenza in tribuna testimonia l’importanza di questo momento, che potrebbe influenzare il percorso della stagione. La partita rappresenta un punto di svolta, richiedendo attenzione e strategia per affrontare al meglio le prossime sfide.

Tempo di lettura: 3 minuti Sotto lo sguardo attento della dirigenza biancoverde, presente in tribuna stampa al “Partenio-Lombardi”, l’ Avellino ha avviato la settimana che porta alla sfida con il Cesena. Un allenamento che ha segnato l’inizio di giorni cruciali non solo sul piano sportivo, ma anche su quello strategico, considerando che il mercato invernale entra nella sua fase conclusiva. La priorità del club è duplice: da un lato sfoltire l’organico per rientrare nei paletti imposti dalla lista della Serie B, dall’altro intervenire con innesti mirati per colmare le lacune emerse nelle ultime uscite di campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

