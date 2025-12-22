Avellino settimana intensa verso Bari | si lavora anche tra vigilia e Natale

Tempo di lettura: 2 minuti Riparte nel pomeriggio il lavoro dell’ Avellino, atteso da una settimana intensa che condurrà alla delicata trasferta di Bari. Alle 16 è in programma la ripresa degli allenamenti a porte chiuse, con lo staff tecnico che ha già acceso il focus sulla sfida del “San Nicola”, in calendario sabato alle 19.30 contro i biancorossi. I lupi arrivano all’appuntamento dopo il pareggio per 2-2 contro il Palermo FC, risultato che ha lasciato indicazioni utili ma anche spunti di riflessione. Il programma prevede una seduta al giorno fino a ridosso del Natale: si lavorerà anche tra la vigilia e il 25 dicembre, con Santo Stefano che farà da vigilia immediata al match esterno contro il Bari allo Stadio San Nicola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

