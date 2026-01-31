Avanza il Parco del Mare approvati i progetti per i tratti ancora non riqualificati del lungomare

La Giunta di Rimini ha dato il via libera ai nuovi progetti per completare il Parco del Mare. Sono stati approvati i piani esecutivi per i tratti ancora da riqualificare del lungomare, in particolare tra piazza Pascoli e piazza. Ora si attende l’avvio dei lavori per rendere più bello e funzionale il lungomare della città.

Si avvia verso il completamento il disegno del Parco del Mare di Rimini. La Giunta comunale nell'ultima seduta ha approvato in linea tecnica i progetti esecutivi dei tratti ad oggi ancora non riqualificati del lungomare riminese: il tratto 4, compreso indicativamente tra piazza Pascoli e piazza.

