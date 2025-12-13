Qualità del mare in Emilia Romagna | ecco quali sono i tratti balneari più puliti

L'articolo presenta la valutazione sulla qualità delle acque marine della Riviera Adriatica in Emilia-Romagna, confermando lo stato di ottima salute delle spiagge. La classificazione delle 98 aree di balneazione, basata sui dati raccolti da Arpae e le Aziende Usl tra il 2021 e il 2024, evidenzia i tratti balneari più puliti della regione.

Rimini, 13 dicembre 2025 – Il mare della Riviera Adriatica gode di ottima salute. Lo rivela la delibera della Giunta de Pascale del 9 dicembre scorso, che ha classificato le 98 acque marine di balneazione della Riviera Adriatica dell'Emilia-Romagna al termine della stagione balneare, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpae e dalle Aziende Usl nell'ultimo quadriennio (2021-2024). I campionamenti di monitoraggio delle acque di balneazione hanno mostrato risultati classificati come ‘eccellenti, in molti punti del litorale. Ecco la divisione provincia per provincia di tutti i tratti di spiaggia risultati col massimo della valutazione (‘eccellente’ per l’appunto). Ilrestodelcarlino.it

Mare Emilia Romagna: Goletta verde 2023 lo promuove (tranne che in un punto) - Si tratta del punto alla foce del torrente Marano nel comune di Riccione. ilrestodelcarlino.it

Il mare dell'Emilia-Romagna bocciato da Legambiente - di Legambiente e Touring Club Italiano, che assegna le 'Vele Blu', da una a cinque, a seconda della qualità. ansa.it

Rimini esulta dopo i dati Arpae: “Il nostro mare è di altissima qualità” - facebook.com facebook