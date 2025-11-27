Roma Analisi di Bookbot su Italiani e libri usati | in base ai dati rilevati dalla piattaforma 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25 Il Lazio seconda in Italia

Cronachecittadine.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine? Generi: Narrativa al 39%, circa il doppio di Gialli e Thriller (20%) e il triplo della Saggistica 13%? L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

roma analisi di bookbot su italiani e libri usati in base ai dati rilevati dalla piattaforma 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25 il lazio seconda in italia

© Cronachecittadine.it - Roma. Analisi di Bookbot su “Italiani e libri usati”: in base ai dati rilevati dalla piattaforma, 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25. Il Lazio seconda in Italia

Leggi anche questi approfondimenti

roma analisi bookbot italianiAnalisi di Bookbot su “Italiani e libri usati”: 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25 - Roma e Milano, insieme, raccolgono il 64% di tutti i venditori e compratori. Lo riporta bitcity.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Analisi Bookbot Italiani