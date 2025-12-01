Autovelox il Ministero certifica 28 dispositivi omologati in provincia di Latina | ecco quali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso l'elenco dei 28 dispositivi di controllo della velocità omologati sul territorio della provincia di Latina. Una comunicazione attesa, che mette fine alle incertezze e ai contenziosi emersi negli ultimi mesi tra automobilisti ed enti locali. L'elenco confluisce nel database nazionale che raccoglie oltre 3.600 apparecchi presenti sulle strade italiane ed è l'unico riferimento ufficiale per stabilire quali strumenti possano legittimamente rilevare infrazioni e generare verbali. Gli enti che hanno assolto all'obbligo.

