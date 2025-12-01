Autovelox il Ministero certifica 28 dispositivi omologati in provincia di Latina | ecco quali

Dayitalianews.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso l’elenco dei 28 dispositivi di controllo della velocità omologati sul territorio della provincia di Latina. Una comunicazione attesa, che mette fine alle incertezze e ai contenziosi emersi negli ultimi mesi tra automobilisti ed enti locali. L’elenco confluisce nel database nazionale che raccoglie oltre 3.600 apparecchi presenti sulle strade italiane ed è l’unico riferimento ufficiale per stabilire quali strumenti possano legittimamente rilevare infrazioni e generare verbali. Gli enti che hanno assolto all’obbligo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

autovelox il ministero certifica 28 dispositivi omologati in provincia di latina ecco quali

© Dayitalianews.com - Autovelox, il Ministero certifica 28 dispositivi omologati in provincia di Latina: ecco quali

Altre letture consigliate

autovelox ministero certifica 28Autovelox, 12 regolari lungo l'anello delle tangenziali: il Ministero certifica tutto l'elenco - Anche per il Ministero dei Trasporti gli autovelox lungo l'anello delle tangenziali sono in regola. ilgazzettino.it scrive

autovelox ministero certifica 28Autovelox autorizzati, l’elenco pubblicato dal Ministero. Ecco dove si trovano quelli in Toscana - Gli strumenti rimasti fuori dall’archivio devono essere immediatamente spenti: se continuano a rilevare infrazioni, le multe emesse sono nulle ... Secondo lanazione.it

Autovelox in Italia: online la lista ufficiale dei dispositivi approvati - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato online, dal 28 novembre 2025, la prima lista nazionale degli autovelox autorizzati sul terr ... infooggi.it scrive

autovelox ministero certifica 28Autovelox non censiti spenti da oggi: migliaia di multe da annullare in Italia - Il censimento nazionale degli autovelox è finito: chi non ha comunicato i dati al Mit deve spegnere gli apparecchi ... Si legge su msn.com

autovelox ministero certifica 28Autovelox, telelaser e tutor: ecco la mappa di quelli omologati - VIABILITÀ Sono 28 i dipositivi di rilevazione della velocità che hanno ottenuto l'omologazione dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per la provincia di Latina ... Scrive ilmessaggero.it

Autovelox, ecco l’elenco del ministero con tutti i dispositivi autorizzati. Le multe annullate e le novità: dove si trovano – Il documento - I dispositivi non registrati non potranno comminare multe ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Ministero Certifica 28