Autovelox | stop a quelli non censiti Le multe di molti apparecchi sono a rischio ricorsi

ROMA – Da ieri, 29 novembre 2025, molti autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero essere spenti. Il Ministero dei trasporti ha infatti comunicato che il giorno prima, 28 novembre, è terminato il censimento degli autovelox avviato dallo stesso ministero, con la conseguenza che Comuni, enti locali e forze dell’ordine che non hanno fornito i . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autovelox: stop a quelli non censiti. Le multe di molti apparecchi sono a rischio ricorsi

