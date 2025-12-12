Sversamento illecito a Moiano | sequestrato impianto caseario e denunciate due persone

Le forze dell'ordine hanno sequestrato un impianto caseario a Moiano a seguito di uno sversamento illecito. L'operazione, condotta dai Carabinieri Forestale di Airola e Sant’Agata dei Goti insieme al NIPAAF di Benevento, ha portato anche alla denuncia di due persone. L'intervento si inserisce nelle attività di tutela ambientale e controllo delle attività industriali.

Tempo di lettura: 3 minuti I Nuclei Carabinieri Forestale di Airola e Sant'Agata dei Goti congiuntamente al NIPAAF di Benevento hanno posto sotto sequestro penale uno scarico di un impianto di lavorazione casearia nel comune di Moiano. Due persone, entrambe in qualità di legali rappresentanti della ditta, sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per violazioni ambientali. L'intervento è scattato in piena notte, intorno alle ore 01:30. Tuttavia, l'operazione è stata il culmine di un'attività investigativa messa in atto per risalire alla fonte dell'inquinamento a seguito della comparsa di schiuma bianca nelle acque del torrente.

