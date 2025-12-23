Auto prende fuoco in garage | strada chiusa
Allarme in via Antonio Cei, nel quartiere genovese di San Martino, dove un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre.La vettura si trovava in un garage privato quando, secondo le prime informazioni, è stata avvolta dalle fiamme verso le 15,30. Da chiarire l'origine del rogo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
