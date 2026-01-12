Fumo dal motore in un amen l' auto si trasforma in una palla di fuoco | il conducente accosta in tempo e si mette in salvo

Da ravennatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di lunedì, un incendio ha coinvolto un’auto lungo via Faentina, trasformandola rapidamente in una palla di fuoco. Il conducente, riuscendo ad accostare tempestivamente, si è messo in salvo. L’incendio ha causato danni significativi al veicolo, lasciando il mezzo completamente distrutto. Interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

In un amen si è trasformata in uno scheletro incandescente di ferro. Un incendio ha completamente distrutto, nel tardo pomeriggio di lunedì, un’auto lungo via Faentina. Il conducente stava percorrendo l’arteria in direzione Fornace–Ravenna quando, giunto all’altezza del negozio di articoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

