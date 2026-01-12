Fumo dal motore in un amen l' auto si trasforma in una palla di fuoco | il conducente accosta in tempo e si mette in salvo

Nel tardo pomeriggio di lunedì, un incendio ha coinvolto un’auto lungo via Faentina, trasformandola rapidamente in una palla di fuoco. Il conducente, riuscendo ad accostare tempestivamente, si è messo in salvo. L’incendio ha causato danni significativi al veicolo, lasciando il mezzo completamente distrutto. Interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

