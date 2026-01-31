Autista di autobus espone errore con bambino | Ho chiesto scusa anche in ginocchio per averlo fatto scendere
Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus a Vodo, in provincia di Belluno. L’autista ha ammesso di aver sbagliato e ha spiegato di aver chiesto scusa, anche inginocchiandosi, per aver fatto scendere il ragazzo. L’episodio ha suscitato qualche discussione tra i genitori e gli utenti sui social, ma lui insiste: “Ho fatto il mio dovere, anche se mi dispiaceva”.
Un bambino di 11 anni è stato fatto scendere da un autobus a Vodo, in provincia di Belluno, dopo aver salito con un biglietto non valido. L’autista, Salvatore Russotto, 61 anni, originario di Agrigento e residente nel Bellunese da quarant’anni, ha riferito di aver chiesto al ragazzino di scendere perché il titolo di viaggio non era accettato dal sistema. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, durante una corsa che collega San Vito di Cadore a Vodo. Il ragazzo, che doveva tornare a casa dopo la scuola, è stato lasciato solo alla fermata, in condizioni meteo avverse con neve e temperature sotto lo zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Bimbo di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve: sospeso l'autista di un autobus Cortina-CalalzoIl piccolo, che sarebbe stato sprovvisto del titolo di viaggio corretto, è stato costretto a percorrere 6 km a piedi. La famiglia ha sporto querela per abbandono di minore ... rainews.it
Autista del bus si scusa con l'11enne lasciato a piedi a Vodo, grave errore, azienda aveva dato disposizioniDopo aver lasciato a piedi un bambino di 11 sotto la neve a Vodo di Cadore (Belluno), l'autista del bus si scusa e racconta perché l'ha fatto ... virgilio.it
L’autista dell’autobus che ha lasciato a piedi un bambino di undici anni, a –3 gradi, è stato giustamente sospeso e denunciato. Il bambino, che ha percorso sei chilometri nella neve, presentava al rientro una temperatura corporea pericolosamente bassa, com - facebook.com facebook
e gli altri sull'autobus glielo hanno lasciato fare infami tutti autista in primis !! x.com
