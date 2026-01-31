Australian Open oggi la finale femminile | Sabalenka-Rybakina – Diretta

Oggi si gioca la finale femminile degli Australian Open tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. Le due giocatrici si sfidano per il titolo in un match che promette spettacolo. La partita si svolge nel primo pomeriggio, con entrambe determinate a conquistare il trofeo. La tensione è alta, e i fan sono già davanti agli schermi per seguire ogni punto.

(Adnkronos) – Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che – in diretta tv e streaming – assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open. A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 – battendo proprio Rybakina – e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022.

