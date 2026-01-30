Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026. Le due tenniste, tra le più in forma del momento, si preparano a giocarsi il titolo in una partita che attirerà l’attenzione di tanti tifosi. La sfida si terrà allo stadio principale e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme.

Sarà ancora una volta Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina, che si confermano le due tenniste più in forma del periodo nel circuito Wta. La bielorussa e la kazaka si affronteranno per la quindicesima volta in carriera a distanza di poche settimane dalla loro ultima sfida, valsa il titolo alle Wta Finals di Riyad. A novembre 2025 si impose la numero cinque del mondo, qualificatasi per ultima al torneo, in due set. La finale degli Australian Open si giocherà sabato 31 gennaio, in diretta dalla Rod Laver Arena alle 9.30 italiane: match disponibile sui canali Eurosport, visibili su Dazn, Tim Vision, Amazon Prime Channels e HBO Max. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Finale femminile Australian Open 2026, quando si gioca Sabalenka-Rybakina e dove vederla

Approfondimenti su Australian Open

Sabalenka e Rybakina si preparano a sfidarsi in una finale che promette spettacolo agli Australian Open 2026.

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, la quarta consecutiva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: La finale femminile degli Australian Open sarà tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina; Domani la finale femminile: a che ora si gioca Sabalenka-Rybakina e dove vedere la partita in tv; Rybakina glaciale: batte Pegula e raggiunge Sabalenka in finale. Sarà remake del 2023; Australian Open la finale femminile è Sabalenka-Rybakina.

La finale femminile degli Australian Open sarà tra Aryna Sabalenka e Elena RybakinaLa tennista bielorussa Aryna Sabalenka si è qualificata per la quarta volta consecutiva alla finale degli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Giocherà ... ilpost.it

Australian Open, il programma di sabato 31 gennaio: Sabalenka-Rybakina alle 9.30Tennis - Australian Open | La finale femminile nella mattinata italiana, nella notte le finali di doppio a partire dalle 2 ... ubitennis.com

Sinner vs Djokovic, in ballo la finale degli Australian Open. L'azzurro avanti 2-1 - facebook.com facebook

Australian Open, Alcaraz più forte dei crampi: batte Zverev e va in finale x.com