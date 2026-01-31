Sabalenka-Rybakina oggi Finale femminile Australian Open 2026 | orario tv programma streaming

Alle 9:30 di questa mattina, sul campo centrale di Melbourne, si gioca la finale femminile degli Australian Open tra Aryna Sabalenka e Elena Rybakina. Sono passati tre anni dall’ultima volta che si sono trovate di fronte in questa fase, e questa volta la sfida promette ancora più spettacolo. È un appuntamento atteso dagli appassionati, che vogliono scoprire se la bielorussa confermerà il suo dominio o se la kazaka riuscirà a invertire il pronostico. La partita si può seguire in diretta streaming o in

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, ancora loro. Tre anni dopo, le ore 9:30 del secondo sabato degli Australian Open replicano la finale femminile che fu del primo degli anni di dominio della bielorussa su Melbourne. Resta però da vedere un altro fatto: se, oggi, in programma ci sarà lo stesso menu di allora (il successo dell’attuale numero 1, sebbene in tre set e in rimonta) o un colpo di mano della kazaka che ha letteralmente ribaltato il proprio stesso cammino agonistico tra fine 2025 e inizio 2026. Tra le due la storia dei precedenti, dal 2019 in avanti, è comunque fondamentalmente infinita: siamo già a 14, e in questo quindicesimo si entra con un 8-6 a favore di Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi alle 9 del mattino italiane, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina scendono in campo per la finale degli Australian Open.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

