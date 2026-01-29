Sabalenka e Rybakina si preparano a sfidarsi in una finale che promette spettacolo agli Australian Open 2026. La kazaka Elena Rybakina ha battuto Jessica Pegula in semifinale, mentre Aryna Sabalenka aspetta di scendere in campo per conquistare il titolo. La tensione cresce tra le due campionesse, pronte a darsi battaglia per il trofeo più ambito del tennis femminile.

Sarà Aryna Sabalenka contro Elena Rybakina la finale femminile degli Australian Open 2026. La tennista kazaka di origini russe, n°5 del mondo e del seeding, ha sconfitto in semifinale la statunitense Jessica Pegula (n°6) in due set, con il punteggio di 6-3 7-6, dopo un’ora e 42 minuti di gioco. Nel secondo parziale è successo di tutto, con Rybakina che prima ha sciupato tre match point sul 5-4 e sul 6-5 e poi ha annullato due set point a Pegula nel tiebreak. Infine la 26enne nata a Mosca è riuscita a chiudere l’incontro al quarto match point. “Sono molto fiera di me stessa, mi sono irrigidita un po’ nel finale ma sono rimasta lì a combattere”, ha dichiarato a caldo la campionessa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Sabalenka in finale contro Rybakina

Questa mattina Rybakina e Sabalenka hanno superato le rispettive avversarie e si sono qualificate per la finale dell'Australian Open.

Elena Rybakina torna in finale agli Australian Open.

