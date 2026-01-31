A Catanzaro, negli ultimi mesi, sono cresciuti i casi di minori sotto tutela. Le autorità hanno aumentato i provvedimenti protettivi per proteggere i bambini coinvolti in famiglie legate alla ’ndrangheta. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che cercano di intervenire prima che i minori abbiano danni duraturi.

A Catanzaro, negli ultimi mesi si è registrato un significativo aumento dei provvedimenti protettivi adottati dal pubblico ministero per tutelare minori cresciuti in contesti familiari legati alla ‘ndrangheta. I dati emergono da un’analisi interna del Tribunale dei minori e del Pubblico ministero, che evidenzia un trend crescente di interventi mirati a interrompere la trasmissione di modelli criminali all’interno delle famiglie di stampo mafioso. Gli interventi, spesso disposti in via d’urgenza, riguardano bambini e adolescenti che, pur non essendo coinvolti direttamente in attività illecite, vivono in ambienti in cui la violenza, il controllo sociale e il linguaggio della camorra sono parte integrante della quotidianità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aumento dei provvedimenti protettivi per minori in contesti familiari legati alla ‘ndrangheta a Catanzaro

Approfondimenti su Catanzaro ‘ndrangheta

La lotta alla ‘ndrangheta continua a essere una priorità per le autorità italiane.

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 al Tribunale di Venezia, con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catanzaro ‘ndrangheta

Argomenti discussi: Lavorare al freddo: analisi dei rischi e misure di prevenzione secondo EU-OSHA; Allerta meteo nel Lazio: piogge, temporali e vento forte, criticità arancione a Latina e Frosinone; Vitri: Servono regole serie, ma no all’abbattimento; Frana a Niscemi, Schifani e Protezione civile al Coc: emergenza in corso.

Aumento preoccupante dei traumi oculari nel Padel, la raccomandazione 'indossate occhiali protettivi'Il padel è lo sport che ha avuto il maggior incremento degli ultimi anni a livello mondiale, oramai la parola ‘padel’ è entrata di diritto nel lessico quotidiano anche nel Bel Paese. Solo in Italia il ... adnkronos.com

"Ci risiamo, siamo al solito gioco di questo governo che cambia il nome delle cose per cercare di nascondere la realtà dei suoi provvedimenti. Chiamano armonizzazione l'aumento delle accise. Chiamano riforma della giustizia quella che sostanzialmente è u - facebook.com facebook