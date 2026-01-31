Aumento dei provvedimenti protettivi per minori in contesti familiari legati alla ‘ndrangheta a Catanzaro

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro, negli ultimi mesi, sono cresciuti i casi di minori sotto tutela. Le autorità hanno aumentato i provvedimenti protettivi per proteggere i bambini coinvolti in famiglie legate alla ’ndrangheta. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che cercano di intervenire prima che i minori abbiano danni duraturi.

A Catanzaro, negli ultimi mesi si è registrato un significativo aumento dei provvedimenti protettivi adottati dal pubblico ministero per tutelare minori cresciuti in contesti familiari legati alla ‘ndrangheta. I dati emergono da un’analisi interna del Tribunale dei minori e del Pubblico ministero, che evidenzia un trend crescente di interventi mirati a interrompere la trasmissione di modelli criminali all’interno delle famiglie di stampo mafioso. Gli interventi, spesso disposti in via d’urgenza, riguardano bambini e adolescenti che, pur non essendo coinvolti direttamente in attività illecite, vivono in ambienti in cui la violenza, il controllo sociale e il linguaggio della camorra sono parte integrante della quotidianità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

aumento dei provvedimenti protettivi per minori in contesti familiari legati alla 8216ndrangheta a catanzaro

© Ameve.eu - Aumento dei provvedimenti protettivi per minori in contesti familiari legati alla ‘ndrangheta a Catanzaro

Approfondimenti su Catanzaro ‘ndrangheta

Lotta alla ‘ndrangheta”, l’allarme della Dda: “Cinquantamila persone attenzionate nella banca dati di Catanzaro”

La lotta alla ‘ndrangheta continua a essere una priorità per le autorità italiane.

«Reati e disagi dei minori in aumento, la giustizia è in sofferenza»

Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 al Tribunale di Venezia, con una cerimonia che ha visto la partecipazione delle autorità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catanzaro ‘ndrangheta

Argomenti discussi: Lavorare al freddo: analisi dei rischi e misure di prevenzione secondo EU-OSHA; Allerta meteo nel Lazio: piogge, temporali e vento forte, criticità arancione a Latina e Frosinone; Vitri: Servono regole serie, ma no all’abbattimento; Frana a Niscemi, Schifani e Protezione civile al Coc: emergenza in corso.

Aumento preoccupante dei traumi oculari nel Padel, la raccomandazione 'indossate occhiali protettivi'Il padel è lo sport che ha avuto il maggior incremento degli ultimi anni a livello mondiale, oramai la parola ‘padel’ è entrata di diritto nel lessico quotidiano anche nel Bel Paese. Solo in Italia il ... adnkronos.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.