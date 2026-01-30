Apple acquisisce la startup israeliana Qai I conti trimestrali sorprendono

Apple ha annunciato di aver acquisito la startup israeliana Q.ai, specializzata in intelligenza artificiale. I risultati trimestrali dell’azienda di Cupertino sono stati migliori delle attese, e questa mossa rafforza il suo impegno nel settore tech. La società punta a recuperare terreno in un mercato sempre più competitivo, stringendo alleanze e facendo acquisti strategici.

Apple è arrivata alla prova dei conti con molte sorprese positive, inclusa una strategica acquisizione nel settore dell'intelligenza artificiale, dove l'azienda della mela Morsa sta tentando di recuperare terreno attraverso alleanze strategiche (quella con Google per Gemini) e anche acquisizioni (l'ultima la startup israeliana Q.ai). Apple annuncia l'acquisizione di Q.ai per 2 miliardi. Il colosso di Cupertino, prima della pubblicazione dei conti, su cui era focalizzata l'attenzione del mercato, ha annunciato l'acquisizione di Q.ai, una startup israeliana che lavora su tecnologie di intelligenza artificiale per l'audio. Apple, trimestre boom con iPhone 17. Acquisita la startup israeliana Q.ai fatturato a quota 144 miliardi di dollari. Apple, 2 miliardi per la startup israeliana Q.ai di Aviad Maizels (PrimeSense). Si tratterebbe della seconda acquisizione più grande di Apple dopo Beats, costata 3 al colosso guidato da Tim Cook miliardi dollari. Quando Apple apre il portafoglio in questo modo, significa che ha tra le mani qualcosa di grosso. Secondo un report del Financial Times, confermato poi ufficialmente, Apple ha acquisito la startup israeliana di intelligenza artificiale Q.ai per una cifra vicina ai 2

