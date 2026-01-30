Apple acquisisce la startup israeliana Qai I conti trimestrali sorprendono

Da quifinanza.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple ha annunciato di aver acquisito la startup israeliana Q.ai, specializzata in intelligenza artificiale. I risultati trimestrali dell’azienda di Cupertino sono stati migliori delle attese, e questa mossa rafforza il suo impegno nel settore tech. La società punta a recuperare terreno in un mercato sempre più competitivo, stringendo alleanze e facendo acquisti strategici.

Apple è arrivata alla prova dei conti con molte sorprese positive, inclusa una strategica acquisizione nel settore dell’intelligenza artificiale, dove l’azienda della mela Morsa sta tentando di recuperare terreno attraverso alleanze strategiche (quella con Google per Gemini) e anche acquisizioni (l’ultima la startup israeliana Q.ai). Apple annuncia l’acquisizione di Q.ai per 2 miliardi. Il colosso di Cupertino, prima della pubblicazione dei conti, su cui era focalizzata l’attenzione del mercato, ha annunciato l’acquisizione di Q.ai, una startup israeliana che lavora su tecnologie di intelligenza artificiale per l’audio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

apple acquisisce la startup israeliana qai i conti trimestrali sorprendono

© Quifinanza.it - Apple acquisisce la startup israeliana Q.ai. I conti trimestrali sorprendono

Approfondimenti su Apple Q.ai

Abidur Chowdhury, il designer degli iPhone Air, lascia Apple per una startup AI

Apple e Google alleate sull’AI: cosa cambia ora per l’ecosistema Apple

Apple e Google hanno recentemente stretto un’alleanza strategica nel campo dell’intelligenza artificiale, suscitando discussioni nel settore tecnologico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Apple Q.ai

Argomenti discussi: Apple, l’iPhone record trascina i conti trimestrali. Rilevata per 2 miliardi start up israeliana; Apple acquisisce la startup israeliana Q.ai; Apple acquisisce la startup israeliana di AI Q.ai nella prima grande operazione in anni - Investing.com; Apple acquisisce la startup israeliana di intelligenza artificiale audio Q.ai.

apple acquisisce la startupApple, trimestre boom con iPhone 17. Acquisita la startup israeliana Q.aiApple, trimestre boom con iPhone 17. fatturato a quota 144 miliardi di dollari. Acquisita la startup israeliana Q.ai ... igizmo.it

apple acquisisce la startupApple, 2 miliardi per la startup israeliana Q.ai di Aviad Maizels (PrimeSense). Ecco perché interessa a CupertinoSi tratterebbe della seconda acquisizione più grande di Apple dopo Beats, costata 3 al colosso guidato da Tim Cook miliardi dollari ... startupitalia.eu

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.