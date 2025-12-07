Finto attacco hacker arrestato 39enne per truffa da 22mila euro

Le indagini sono partite dalla Liguria e si sono concluse a Verona con l'apertura delle porte del carcere di Montorio. È nel capoluogo scaligero che la polizia ha rintracciato e arrestato un cittadino moldavo di 39 anni, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una donna, alla quale sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it

