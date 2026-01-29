L’azienda Embark Studios ha confermato che due dei suoi giochi, ARC Raiders e THE FINALS, sono stati colpiti da attacchi DDoS di grandi dimensioni. Questi attacchi hanno causato problemi seri ai server, rendendo difficile per i giocatori connettersi e giocare normalmente. Embark sta lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la stabilità dei servizi.

Lo studio Embark Studios ha confermato ufficialmente che ARC Raiders e THE FINALS sono stati colpiti da attacchi DDoS estesi e coordinati, responsabili di gravi problemi di stabilità ai server. Prima di proseguire, hai già saputo dei contenuti in arrivo per ARC Raiders? ARC Raiders – Gamerbrain.net Le prime difficoltà sono emerse nelle prime ore del mattino, quando numerosi giocatori hanno iniziato a segnalare disconnessioni frequenti, lag e matchmaking instabile su entrambi i titoli. Dopo un iniziale tentativo di ripristino, la situazione è nuovamente peggiorata, segno che gli attacchi non si erano ancora esauriti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ARC Raiders e THE FINALS sotto attacco: Embark conferma DDoS estesi e coordinati

