ARC Raiders e THE FINALS sotto attacco | Embark conferma DDoS estesi e coordinati
L’azienda Embark Studios ha confermato che due dei suoi giochi, ARC Raiders e THE FINALS, sono stati colpiti da attacchi DDoS di grandi dimensioni. Questi attacchi hanno causato problemi seri ai server, rendendo difficile per i giocatori connettersi e giocare normalmente. Embark sta lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la stabilità dei servizi.
Lo studio Embark Studios ha confermato ufficialmente che ARC Raiders e THE FINALS sono stati colpiti da attacchi DDoS estesi e coordinati, responsabili di gravi problemi di stabilità ai server. Prima di proseguire, hai già saputo dei contenuti in arrivo per ARC Raiders? ARC Raiders – Gamerbrain.net Le prime difficoltà sono emerse nelle prime ore del mattino, quando numerosi giocatori hanno iniziato a segnalare disconnessioni frequenti, lag e matchmaking instabile su entrambi i titoli. Dopo un iniziale tentativo di ripristino, la situazione è nuovamente peggiorata, segno che gli attacchi non si erano ancora esauriti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
ARC Raiders, il CEO di Embark conferma che il matchmaking tiene conto dell’aggressività dei giocatori
Il CEO di Embark ha confermato che il sistema di matchmaking di ARC Raiders considera l’aggressività dei giocatori, contribuendo a creare partite più equilibrate e coinvolgenti.
Embark studios rivela dettagli aggiornamento di arc raiders north line e stella montis
