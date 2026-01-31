L’Atalanta conosce le date delle prossime partite di campionato. La 25ª giornata si giocherà il 14 febbraio, mentre la 26ª è programmata per il 22 febbraio. La società ha appena comunicato anticipi e posticipi che coinvolgono la squadra bergamasca.

CALCIO. Resi noti anticipi e posticipi della 25ª e 26ª giornata di Campionato che coinvolgono l’Atalanta. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 14 febbraio alle 18 allo stadio Olimpico per Lazio-Atalanta, mentre il 22 febbraio alle 15 è in programma Atalanta-Napoli al New Balance Stadium. Queste le nuove date ancora collegate ai sorteggi Champions della giornata del 30 gennaio: i nerazzurri giocheranno l’andata in Germania il 17 febbraio alle 21 a Dortmund, con ritorno a Bergamo il 25 alle 18.45.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, in Campionato si gioca il 14 e il 22 febbraio

L'Atalanta affronterà il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus giovedì 5 febbraio.

Appena uscito il programma di febbraio dell’Atalanta.

Atalanta-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A

