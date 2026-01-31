Atalanta il calendario di febbraio | a Dortmund martedì 17 il Napoli a Bergamo domenica 22

Appena uscito il programma di febbraio dell’Atalanta. La squadra di Gasperini si prepara a un mese intenso, con otto partite in tre competizioni diverse. La prima sfida importante sarà a Dortmund, martedì 17, in Champions League. Poi, domenica 22, il Napoli arriva a Bergamo per il match di campionato. Il mese potrebbe decidere molte delle sorti della stagione, e i tifosi sono già in trepidazione.

Un mese di febbraio con 8 partite in 3 competizioni diverse quello che attende la Dea, mese che sembra un crocevia decisivo per determinare la stagione. Si parte con Como-Atalanta, già schedulata domenica 1 febbraio alle 15 e forse già potenzialmente decisiva per capire quale sarà l’ambizione nerazzurra in campionato, poi quattro giorni dopo giovedì 5 a Bergamo arriva la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida interna con la Cremonese di lunedì 9 dicembre è forse l’impegno sulla carta meno impegnativo, poi sabato 14 dicembre trasferta a Roma per sfidare la Lazio di nuovo in campionato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa domenica alle 17:30 il Borussia Dortmund torna in campo in Bundesliga contro l’FC Heidenheim.

Atalanta, Inter e Juventus hanno ora date e orari dei loro incontri ai playoff di Champions League! I bianconeri aprono in Turchia, ecco il calendario completo https://generationsport.it/2026/01/30/tabellone-playoff-champions-league-25-26-quando-giochera - facebook.com facebook

CALENDARIO ITALIANE PLAYOFF #CHAMPIONSLEAGUE 17/02 18:45 Galatasaray A.S. (TUR) - Juventus (ITA) 17/02 21:00 Borussia Dortmund (GER) - Atalanta BC (ITA) 18/02 21:00 FK Bodø/Glimt (NOR) - FC Internazionale Milano (ITA) 24/02 21:00 FC Inte x.com