Un milione di euro alle scuole paritarie per l’inclusione degli alunni con disabilità misura adottata in FVG
La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un nuovo stanziamento destinato a sostenere i percorsi scolastici di bambini e ragazzi con disabilità, iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado. L’annuncio è arrivato dall’assessora all’Istruzione Alessia Rosolen, che ha sottolineato come l’intervento si ponga in continuità con quanto già previsto per le scuole statali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
