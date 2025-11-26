Un milione di euro alle scuole paritarie per l’inclusione degli alunni con disabilità misura adottata in FVG

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un nuovo stanziamento destinato a sostenere i percorsi scolastici di bambini e ragazzi con disabilità, iscritti alle scuole paritarie di ogni ordine e grado. L’annuncio è arrivato dall’assessora all’Istruzione Alessia Rosolen, che ha sottolineato come l’intervento si ponga in continuità con quanto già previsto per le scuole statali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Regione FVG, nuovo sostegno alle scuole: stanziato un milione per l’inclusione degli studenti con disabilità - La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia oltre un milione di euro per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nelle scuole paritarie. nordest24.it scrive

milione euro scuole paritarieScuola, il blitz del centrodestra: bonus da 1500 euro per gli studenti delle paritarie - Gli emendamenti prevedono anche un incremento di 20 milioni per gli stanziamenti agli istituti primari e secondari. Da repubblica.it

Bonus 1.500 euro per scuole paritarie: a chi spetta e perché fa discutere - Un nuovo emendamento alla legge di bilancio propone un bonus da 1. Da newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Milione Euro Scuole Paritarie