Assessore trovato con 20mila euro nello studio | arrestato da Gdf e scarcerato dal Gip

L’assessore all’Urbanistica di Orta di Atella, Antonio Russo, è stato arrestato ieri dai finanzieri mentre aveva con sé 20mila euro. Secondo le indagini, avrebbe chiesto quella somma per favorire un procedimento amministrativo legato a una concessione edilizia. Dopo l’arresto, è stato scarcerato dal Gip, ma l’inchiesta continua. Russo, fino a pochi giorni fa in carica, si trova ora al centro di un’indagine per corruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Avrebbe intascato ventimila euro per sbloccare una concessione edilizia. È l'accusa contestata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord al geometra Antonio Russo, fino a giovedì scorso assessore all'Urbanistica del Comune di Orta di Atella (Caserta). Russo era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Caserta e posto ai domiciliari su ordine della Procura di Napoli Nord mercoledì scorso, ma oggi il Gip del Tribunale di Napoli Nord Nigro ha rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura e rimesso in libertà Russo e un secondo indagato. L'operazione della Guardia di Finanza era scattata intorno alle 18.

