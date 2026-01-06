Ilaria Salis rilancia la petizione per Kaabouri | Avs in difesa del fronte pro Hannoun

Ilaria Salis, rappresentante di Avs, ha rilanciato la petizione a sostegno del fronte “Pro Hannoun”, coinvolto nell’inchiesta sulla rete di finanziamento di Hamas in Italia. La sua partecipazione si inserisce in un contesto delicato, dove si discute di sicurezza e di rapporti internazionali, evidenziando l’importanza di un'informazione precisa e responsabile su una vicenda complessa e attuale.

Ci mancava solo Ilaria Salis. Il volto di Avs si unisce alla campagna “Pro Hannoun”, il giordano filo Hamas al centro della maxi inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia, oggi in carcere con altri 8 sodali con l’accusa di aver finanziato l’organizzazione terroristica. A difenderlo nei giorni scorsi era stato Alaeddine Kaabouri, dal 2022 consigliere comunale di maggioranza a Thiene nel Vicentino, con delega del sindaco Gianantonio Michelusi a Politiche giovanili, dell’integrazione e agricole: "Io, Alaeddine Kaabouri, sto con Mohammad Hannoun e con tutte le persone arrestate il 27 dicembre in una nuova azione repressiva condotta da polizia e guardia di finanza sotto la regia del governo Meloni e del ministro Piantedosi", aveva scritto in un post su Facebook. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

