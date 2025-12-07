Pro Pal in Piazza della Scala | slogan contro Netanyahu e per l' imam di Torino

Qualche centinaio di manifestanti si trova riunito in piazza della Scala, di fronte al Piermarini dove a breve arriveranno istituzioni e autorità per assistere alla tradizionale Prima del Teatro dell’Opera prevista ogni anno il 7 dicembre, in occasione di Sant’Ambrogio, patrono di Milano. La manifestazione è organizzata dai Cub, e sono presenti anche i lavoratori della cultura che hanno gridato slogan contro la neo direttrice della Fenice Beatrice Venezi. Tanti gli slogan e gli striscioni pro Palestina e in solidarietà a Mohammed Shanin, l’imam di Torino colpito da un decreto di espulsione per un comizio in cui parlava del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

