Askatasuna il portavoce attacca il governo
Askatasuna rompe il silenzio dopo le perquisizioni di stamattina, accusando il governo di voler criminalizzare il dissenso e screditare i movimenti di protesta pro-Palestina. Attraverso il suo portavoce Stefano, il centro sociale denuncia un tentativo di repressione che minaccia le libertà fondamentali, sottolineando la fermezza nel difendere le istanze di chi si batte per giustizia e solidarietà.
"Una volontà dl governo di criminalizzare il dissenso e attaccare i movimenti di protesta pro-Pal", la risposta da parte dl centro sociale Askatasuna alle perquisizioni di stamattina arriva da parte di uno dei portavoce, che ha scelto di farsi chiamare solamente per nome, Stefano. Nelle dichiarazioni anche l'annuncio di una manifestazione di protesta questa sera alle 18 a Torino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
