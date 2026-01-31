Askatasuna i manifestanti lanciano bombe carta | la polizia risponde coi lacrimogeni | Sei i feriti tra antagonisti e forze dell' ordine

Alla fine di una protesta a corso Regina Margherita, i manifestanti hanno lanciato bombe carta e la polizia ha risposto con lacrimogeni. In sette sono rimasti feriti, tra antagonisti e agenti. La sede del centro sociale è stata evacuata ed è ancora avvolta dal fumo, mentre almeno due contestatori sono stati portati via dai soccorritori.

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati da un gruppo di manifestanti verso la polizia che, in tenuta antisommossa e stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada, ha risposto con lacrimogeni. È quanto sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale - sgomberato lo scorso 18 dicembre -, deviando dal percorso previsto. Sei i feriti, nessuno grave, sia tra i manifestanti sia tra le fila delle forze dell'ordine: tre sono stati condotti al presidio ospedaliero Cto e gli altri tre al Giovanni Bosco.

