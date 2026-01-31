Askatasuna i manifestanti lanciano bombe carta | la polizia risponde coi lacrimogeni | Diversi i feriti tra antagonisti e forze dell' ordine

I manifestanti di Askatasuna hanno lanciato bombe carta durante una protesta a Corso Regina Margherita. La polizia ha risposto con lacrimogeni, provocando il ferimento di alcuni antagonisti e agenti. La scena è rimasta caotica, con fumo che si alzava dalla zona dove si trovava il centro sociale, ora occupato dai manifestanti. Almeno due persone sono state portate via dalle forze dell’ordine.

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati da un gruppo di manifestanti verso la polizia che, in tenuta antisommossa e stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada, ha risposto con lacrimogeni. È quanto sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale - sgomberato lo scorso 18 dicembre -, deviando dal percorso previsto. Diversi i feriti, non ancora quantificati, sia tra i manifestanti sia tra le fila delle forze dell'ordine: tra loro un uomo ferito alla testa.

