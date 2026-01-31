Torino manifestanti lanciano bombe carta La polizia risponde coi lacrimogeni

Durante una manifestazione a Torino, alcuni partecipanti hanno lanciato bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici. La polizia ha risposto con lacrimogeni, cercando di disperdere la folla e mantenere l’ordine. La strada è rimasta bloccata sotto un fitto presidio delle forze dell’ordine.

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada. Sta accadendo a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c'era la sede del centro sociale, deviando dal percorso previsto. A volto coperto, ci sono autonomi e gruppi di anarchici. Erano rimasti fermi prima a lungo, in attesa del buio, per evitare la ripresa dei loro volti da parte delle forze dell'ordine. Antagonisti in azione anche al Campus universitario Un gruppo di antagonisti, oltre a quello entrato in corso Regina Margherita, si è staccato dal corteo principale per andare al Campus Einaudi, un campus universitario lungo il fiume Dora.

